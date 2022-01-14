Зеленский назначил нового посла в Литве
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве. Им стал Петр Бешта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Назначить Бешта Петра Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике", - говорится в указе.
Напомним, в октябре Зеленский уволил Владимира Яценковского с должности посла в Литве.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане.