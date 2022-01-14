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Зеленский назначил нового посла в Литве

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Пятница 14 января 2022 20:52
Зеленский назначил нового посла в Литве Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве. Им стал Петр Бешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Бешта Петра Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике", - говорится в указе.

Напомним, в октябре Зеленский уволил Владимира Яценковского с должности посла в Литве.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане.

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