RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський змінив посла в Польщі

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади українського посла в Польщі. На цій посаді Дещиця працював з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

При цьому указом №44/2022 глава держави призначив нового главу диппредставництва України в Польщі. Ним став Василь Зварич.

"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Польща", - йдеться в документі.

Зазначимо, що до цього Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України, а перед тим довгий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.

Нагадаємо, 21 січня Зеленський призначив Анатолія Петренка новим послом України в Саудівській Аравії.

Крім того, 14 січня Зеленський призначив Петра Бешту новим послом України в Литві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольша