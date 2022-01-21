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Зеленский назначил посла в Саудовской Аравии

Новина українською →
Украина, Пятница 21 января 2022 16:25
Зеленский назначил посла в Саудовской Аравии Фото: посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко (mil.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 21 января, назначил нового посла Украины в Саудовской Аравии. Им стал Анатолий Петренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №15/2022 от 21 января на сайте Офиса президента.

"Назначить Петренко Анатолия Григорьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

Предыдущий посол Вадим Вахрушев был уволен в апреле 2021 года. Он был также послом в Омане и Йемене по совместительству.

Анатолий Григорьевич Петренко с 2017 года занимает должность заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции. До этого он проходил службу на различных должностях в командовании Сухопутных войск и Генеральном штабе, где занимал должности от начальника отдела до начальника управления евроатлантической интеграции, и в Министерстве обороны в должности директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

В 2018 году уволился с военной службы в звании генерал-лейтенанта.

Участвовал в АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя украинской части Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве. Им стал Петр Бешта.

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