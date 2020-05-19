Зеленский сменил начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом

Президент уволил Александра Устименко
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Указом глава государства уволил Александра Устименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, Зеленский подписал указ №187/2020.
"Уволить Устименко Александра Владимировича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
В свою очередь президент подписал указ, которым назначил Сергея Дусика новым главой Центра.
"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в указе №188/2020.
Напомним, 20 марта 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил главой Центра СБУ по борьбе с терроризмом Александра Устименко.
Кроме того, 19 марта глава СБУ Иван Баканов представил нового руководителя главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Головаша. Ранее указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский.
Автор: Валерия Мрачковская