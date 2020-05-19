Баканов представил нового руководителя СБУ в Киеве и Киевской области

Фото: Олег Головаш и Иван Баканов (ssu.gov.ua)

Иван Баканов призвал сотрудников СБУ обращать в своей деятельности особое внимание на направления контрразведки и кибербезопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов представил личному составу новоназначенного главу Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области Олега Головаша. Ранее указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Надеюсь, что вместе с назначением произойдет и активизация работы управления. И главное - будут новые результаты. Безусловно, ваше управление должно четко и слаженно реагировать на любые вызовы. Ведь понятие безопасности приобретает сейчас новое значение", - отметил Баканов.

Он также призвал сотрудников СБУ обращать в своей деятельности особое внимание на направления контрразведки и кибербезопасности, защиту национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, борьбу с терроризмом и диверсиями, противодействие различным проявлениям гибридной войны.

"Безопасность гарантирует сила. Мои требования к вашей работе вы знаете: на все потенциальные угрозы реагируем оперативно и действенно. Главная цель - чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя в безопасности. Служба должна быть сильной", - заявил Баканов.

В свою очередь Головаш поблагодарил за возможность возглавить самое большое в системе СБУ региональное Управление и заверил, что высокий профессионализм и боевой дух личного состава позволит справиться со всеми вызовами, которые стоят сейчас перед спецслужбой.

Напомним, 13 мая президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. Так, президент уволил главу СБУ в Житомирской области Олега Головаша и назначил его на должность главы СБУ в Киеве и Киевской области.

Автор: Валерия Мрачковская