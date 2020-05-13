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Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Новости » Политика     13.05.2020 - 19:25
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент сменил начальников СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Указы были обнародованы в среду, 13 мая.

Так, Зеленский уволил начальника главного управления СБУ в Житомирской области Олега Головаша, а на его место назначил Сергея Лисака.

Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.

Кроме того, кадровые перестановки произошли и в Одесской области. Так, был уволен с должности главы СБУ Виталий Харченко, а на его место был назначен Виктор Доровский.

Напомним, ранее кадровые перестановки в Службе безопасности были совершены в конце марта. Так, Зеленский сменил начальника главного управления в Харьковской области. Также президент назначил заместителя главы СБУ.

Кроме того, Зеленский уволил с должностей двух заместителей главы Службы безопасности Украины. Так, были уволены Александр Карпенко с должности заместителя и Дмитрий Нескромный с должности первого заместителя главы СБУ.

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныВладимир Зеленский
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