Зеленський змінив начальника центру СБУ по боротьбі з тероризмом

Президент звільнив Олександра Устименко
Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Указом глава держави звільнив Олександра Устименко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Так, Зеленський підписав указ №187/2020.
"Звільнити Устименко Олександра Володимировича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - йдеться в документі.
У свою чергу президент підписав указ, яким призначив Сергія Дусика новим головою Центру.
"Призначити Дусика Сергія Вікторовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - йдеться в указі №188/2020.
Нагадаємо, 20 березня 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив головою Центру СБУ по боротьбі з тероризмом Олександра Устименко.
Крім того, 19 березня голова СБУ Іван Баканов представив нового керівника головного управління СБУ в Києві та Київській області Олега Головаша. Раніше указ про його призначення підписав президент Володимир Зеленський.
Автор: Валерія Мрачковська