Зеленский сменил начальника СБУ в Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника управления СБУ в Черниговской области. Им стал Евгений Нетужилов.
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
Еще одним указом Зеленский уволил с этой должности Павла Ревунова.
В ноябре 2019 года Нетужилов был назначен главой управления СБУ в Крыму.
Также сегодня Зеленский назначил департамента военной контрразведки СБУ. Им стал Сергей Левченко, который ранее возглавлял главное управление по этому же направлению в департаменте контрразведки.
Ранее сообщалось, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.
Как писало РБК-Украина, ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.