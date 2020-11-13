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Зеленский сменил начальника СБУ в Черниговской области

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника управления СБУ в Черниговской области. Им стал Евгений Нетужилов.

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Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Еще одним указом Зеленский уволил с этой должности Павла Ревунова.

В ноябре 2019 года Нетужилов был назначен главой управления СБУ в Крыму.

Также сегодня Зеленский назначил департамента военной контрразведки СБУ. Им стал Сергей Левченко, который ранее возглавлял главное управление по этому же направлению в департаменте контрразведки.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.

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