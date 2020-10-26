Комитет нацбезопасности внес изменения в законопроект Зеленского о реформе СБУ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес изменения в законопроект президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о проекте закона №3196.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет поддержал исключение изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" из соответствующего законопроекта.

"Члены комитета рассмотрели и приняли решение об исключении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" из проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины №3196", - указано в сообщении.

На прошлой неделе комитет нацбезопасности рекомендовал Верховной раде принять законопроект №3196 авторства Зеленского о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце мая соответствующий законопроект Рада отправила на повторное первое чтение. За это проголосовали 287 парламентариев.

Данный закон президент внес в Раду еще в начале марта этого года.