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Зеленский назначил начальника департамента военной контрразведки СБУ

Киев, Пятница 13 ноября 2020 17:06
Зеленский назначил начальника департамента военной контрразведки СБУ
Фото: здание Службы безопасности Украины (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника департамента военной контрразведки СБУ. Им стал Сергей Левченко.

Указ о назначении размещен на сайте Офиса президента.

Департамент военной контрразведки был сформирован указом Зеленского в октябре. Ранее главное управление военной контрразведки входило в состав департамента контрразведки СБУ, которое и возглавлял генерал-майор Левченко с апреля по сентябрь 2014 года, а также с мая 2015 года и до текущих пор.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.

Кроме этого, Голосеевский районный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию о преступных действиях бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Дело против Семочко закрыли.

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