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Зеленський змінив начальника СБУ в Чернігівській області

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника управління СБУ в Чернігівській області. Ним став Євген Нетужилов.

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Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський звільнив з цієї посади Павла Ревунова.

У листопаді 2019 року Нетужилов був призначений головою управління СБУ в Криму.

Також сьогодні Зеленський призначив департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Левченко, який раніше очолював головне управління з цього ж напрямку в департаменті контррозвідки.

Раніше повідомлялося, що комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

Як писало РБК-Украина, раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.

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