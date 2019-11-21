Зеленский сменил главу СБУ Львовской области

Президент Владимир Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Новым главой СБУ Львовской области стал Юрий Гончаров. Соответствующий указ №861 Зеленский подписал 21 ноября.

"Назначить Гончарова Юрия Олеговича начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области", - говорится в указе.

На этой должности Гончаров сменил Александра Бондарука, который был уволен с должности Зеленским 21 ноября.

Гончаров является генерал-майором СБУ. До этого занимал должность главы спецслужбы в Черниговской области.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в октябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области. Им стала Ирина Диденко.

Также сообщалось, что 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении городскому главе Львова Андрею Садовому, а также другим чиновникам горсовета. Их подозревают в махинациях с землей на сумму свыше 90 млн гривен.