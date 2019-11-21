Зеленський змінив главу СБУ Львівської області

Президент Володимир Зеленський змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Новим главою СБУ Львівської області став Юрій Гончаров. Відповідний указ №861 Зеленський підписав 21 листопада.

"Призначити Гончарова Юрія Олеговича начальником управління Служби безпеки України у Львівській області", - йдеться в указі.

На цій посаді Гончаров змінив Олександра Бондарука, який був звільнений з посади Зеленським 21 листопада.

Гончаров є генерал-майором СБУ. До цього обіймав посаду голови спецслужби в Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в жовтні генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області. Ним стала Ірина Діденко.

Також повідомлялося, що 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозрі міському голові Львова Андрію Садовому, а також іншим чиновникам міськради. Їх підозрюють у махінаціях з землею на суму понад 90 млн гривень.