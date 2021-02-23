Зеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Комиссию возглавил Руслан Магомедов.
Отмечается, что Тимура Хромаева уволили, поскольку закончился шестилетний срок полномочий.
"Уволить Хромаева Тимура Заурбековича с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе №68/2021.
Следующим указом, президент назначил на должность главы Нацкомиссии Магомедова.
"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в указе №69/2021.
Отметим, что Магомедов был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс", был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management.
В апреле прошлого года Магомедов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.
Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине.
Кроме того, в конце сентября глава КМУ заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.
Добавим, что в Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. Соответствующий проект закона уже внесли в Раду.