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Зеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Комиссию возглавил Руслан Магомедов.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Тимура Хромаева уволили, поскольку закончился шестилетний срок полномочий.

"Уволить Хромаева Тимура Заурбековича с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе №68/2021.

Следующим указом, президент назначил на должность главы Нацкомиссии Магомедова.

"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в указе №69/2021.

Отметим, что Магомедов был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс", был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management.

В апреле прошлого года Магомедов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине.

Кроме того, в конце сентября глава КМУ заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.

Добавим, что в Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. Соответствующий проект закона уже внесли в Раду.

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Новости Украины Владимир Зеленскийуказ
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