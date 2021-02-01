Создание Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам: в Раду внесли пакет законов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. В Верховную раду внесли пакет соответствующих законопроектов №№4684-4688.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте Рады.

Последний этап прохождения законопроектов - переданы на рассмотрение руководству.

Соавтором всех законопроектов является глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Кроме рамочного законопроекта о создании комиссии, предлагаются также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также в ряд других законодательных актов.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине. Он анонсировал, что на прошлой неделе должно было состояться подписание меморандума о создании рынка.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр подчеркивал, что без создания такого рынка государство не сможет стать успешным.

Шмыгаль заявлял, что введение этого рынка является одним из приоритетов Кабмина.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября глава КМУ заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.