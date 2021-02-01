ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Создание Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам: в Раду внесли пакет законов

Украина, Понедельник 01 февраля 2021 17:24
Создание Нацкомиссии по ценным бумагам и биржам: в Раду внесли пакет законов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. В Верховную раду внесли пакет соответствующих законопроектов №№4684-4688.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте Рады.

Последний этап прохождения законопроектов - переданы на рассмотрение руководству.

Соавтором всех законопроектов является глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Кроме рамочного законопроекта о создании комиссии, предлагаются также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также в ряд других законодательных актов.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине. Он анонсировал, что на прошлой неделе должно было состояться подписание меморандума о создании рынка.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр подчеркивал, что без создания такого рынка государство не сможет стать успешным.

Шмыгаль заявлял, что введение этого рынка является одним из приоритетов Кабмина.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября глава КМУ заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика ценные бумагиБиржаВерховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь