Зеленський змінив главу Нацкомісії з цінних паперів

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Комісію очолив Руслан Магомедов.
Наголошується, що Тимура Хромаєва звільнили, оскільки закінчився шестирічний термін повноважень.
"Звільнити Тимура Хромаєва Тимура Заурбековича з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі №68/2021.
Наступним указом президент призначив на посаду голови Нацкомісії Магомедова.
"Призначити Магомедова Руслана Садрудиновича головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться в указі №69/2021.
Зазначимо, що Магомедов був старшим трейдером ІК "Київ Сек'юрітіз Груп", членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії "Проспект-Інвестментс", був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management.
У квітні минулого року Магомедов став позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака. Також він був делегований до складу конкурсної комісії щодо обрання членів наглядової ради одного з держбанків.
Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про створення фондового ринку в Україні.
Крім того, наприкінці вересня глава КМУ заявив, що в Україні буде створено фондовий ринок.
Додамо, що в Україні хочуть створити Національну комісію з цінних паперів і бірж. Відповідний проект закону вже внесли в Раду.