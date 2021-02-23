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Зеленський змінив главу Нацкомісії з цінних паперів

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Комісію очолив Руслан Магомедов.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Наголошується, що Тимура Хромаєва звільнили, оскільки закінчився шестирічний термін повноважень.

"Звільнити Тимура Хромаєва Тимура Заурбековича з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі №68/2021.

Наступним указом президент призначив на посаду голови Нацкомісії Магомедова.

"Призначити Магомедова Руслана Садрудиновича головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться в указі №69/2021.

Зазначимо, що Магомедов був старшим трейдером ІК "Київ Сек'юрітіз Груп", членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії "Проспект-Інвестментс", був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management.

У квітні минулого року Магомедов став позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака. Також він був делегований до складу конкурсної комісії щодо обрання членів наглядової ради одного з держбанків.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про створення фондового ринку в Україні.

Крім того, наприкінці вересня глава КМУ заявив, що в Україні буде створено фондовий ринок.

Додамо, що в Україні хочуть створити Національну комісію з цінних паперів і бірж. Відповідний проект закону вже внесли в Раду.

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Новини України Володимир Зеленськийнаказ
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