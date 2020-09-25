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Шмыгаль анонсировал образование фондового рынка в Украине

Украина, Пятница 25 сентября 2020 11:19
Шмыгаль анонсировал образование фондового рынка в Украине
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок. По его словам, уже начались консультации со специалистами по созданию.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее заявление Шмыгаль сделал во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине.

Премьер-министр надеется, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", - сказал глава правительства.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала подготовку законопроекта, который должен усложнить деятельность финансовых пирамид. Авторы заявляют, что законопроект будет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов.

Как писало РБК-Украина, Национальный банк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

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Новости Украины Финансы фондовый рынокДенис Шмыгаль
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