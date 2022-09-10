Зеленский сменил главу Национальной службы посредничества и примирения

Александр Окис был уволен с должности главы Национальной службы посредничества и примирения (НСПП). Его пост занял Дмитрий Кухнюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского.

Окис занимал должность главы Нацслужбы посредничества и примирения более 15 лет, он был назначен 31 октября 2006 года указом президента.

При этом новый глава ведомства Кухнюк является адвокатом, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры нотариального и исполнительного процесса адвокатуры юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко.

Стоит заметить, что Национальная служба посредничества и примирения занимается вопросами урегулирования трудовых коллективных споров, она выступает посредником в таких вопросах. Одной из задач главы НСПП является отчетность о результатах работы ведомства перед президентом Украины.