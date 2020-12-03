ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский сменил главу Херсонской ОГА

Херсон, Четверг 03 декабря 2020 09:24
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Еще одним указом Зеленский назначил нового временного главу Херсонской ОГА. Им стал Сергей Козыря, который до этого занимал должность заместителя главы ОГА.

Напомним, 2 декабря Кабмин согласовал увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА. Он переходит на другую работу.

Отметим, президент Владимир Зеленский назначил Гусева главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. До этого он занимал пост заместителя министра обороны. На выборах в Раду он был под номером 41 в списке "Слуги народа", но еще до голосования на фоне информационной атаки заявил, что не идет на парламентские выборы.

Ранее РБК-Украина в материале "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей" сообщало, что в ближайшее время по разным причинам планируется увольнение глав Днепропетровской, Запорожской и Черниговской ОГА.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийуказХерсонская ОГА

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь