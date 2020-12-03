Зеленський змінив голову Херсонської ОДА

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський призначив нового тимчасового голову Херсонської ОДА. Ним став Сергій Козир, який до цього обіймав посаду заступника голови ОДА.

Нагадаємо, 2 грудня Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської ОДА. Він переходить на іншу роботу.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський призначив Гусєва головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра оборони. На виборах у Раду він був під номером 41 в списку "Слуги народу", але ще до голосування на тлі інформаційної атаки заявив, що не йде на парламентські вибори.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" глав областей" повідомляло, що найближчим часом з різних причин планується звільнення голів Дніпропетровської, Запорізької і Чернігівської ОДА.