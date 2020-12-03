ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський змінив голову Херсонської ОДА

Херсон, Четвер 03 грудня 2020 09:24
Зеленський змінив голову Херсонської ОДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський призначив нового тимчасового голову Херсонської ОДА. Ним став Сергій Козир, який до цього обіймав посаду заступника голови ОДА.

Нагадаємо, 2 грудня Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської ОДА. Він переходить на іншу роботу.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський призначив Гусєва головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра оборони. На виборах у Раду він був під номером 41 в списку "Слуги народу", але ще до голосування на тлі інформаційної атаки заявив, що не йде на парламентські вибори.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" глав областей" повідомляло, що найближчим часом з різних причин планується звільнення голів Дніпропетровської, Запорізької і Чернігівської ОДА.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийнаказХерсонская ОГА

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся