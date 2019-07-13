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Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

Новости » Политика    13.07.2019 - 16:26
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА
Фото: Юрий Гусев (facebook.com)

Президент назначил Юрия Гусева главой Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский во время совещания по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" назначил Гусева главой Херсонской ОГА, подписав указ о его назначении. 

"Хочу услышать о главных вопросах, планы развития Херсонской области. Мы не случайно с вами на КПВВ - хочу, чтобы мы услышали, когда будет нормальная инфраструктура, чтобы договорились о конкретных сроках. Твое видение, Юрий, по этим вопросам? " - сказал Зеленский, вручая вновь назначенному руководителю области удостоверение.

Ранее Гусев занимал должность заместителя министра обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 июня Зеленский уволил 15 глав ОГА: были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

Позже вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций, внесенных от Офиса президента президента.

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