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Зеленський про слова Шольца: не бачу у підриві Каховської ГЕС нового виміру війни

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Середа 07 червня 2023 20:54
Зеленський про слова Шольца: не бачу у підриві Каховської ГЕС нового виміру війни Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Підрив Каховської гідроелектростанції не є ознакою "нового виміру" війни, про яку говорив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що він наразі не бачить "нового виміру" у війні Росії проти України після підриву Каховської ГЕС, як про це заявляв Шольц.

За словами президента, може після такої події "хтось уже зрозумів, що таке Росія".

При цьому Зеленський наголосив, що відчуває підтримку з боку Шольца. Німецький канцлер, за словами президента, "знайшов себе", тому він почав все більше допомагати Україні.

"Він знайшов для себе відповіді на деякі питання. Росія допомагає нам усім знайти ці відповіді", - додав Зеленський.

Водночас, глава держави закликав німецького канцлера надати додаткову допомогу.

"Нам потрібна його підтримка з коаліцією винищувачів та систем Patriot", - уточнив Зеленський.

Німеччина досі не підтвердила своєї участі в коаліції винищувачів, оскільки не має літаків F-16. Але влада розповіла, що планує переглянути свою позицію.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора вночі російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. В результаті цього в Херсонській області почало затоплювати низку населених пунктів.

Після інциденту канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що така подія ознаменувала "новий вимір" у війні Росії проти України.

Більш детально про наслідки руйнування греблі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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