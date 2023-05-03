Зеленський: скоро у нас будуть наступальні дії, а після них - літаки

Президент пояснив свою думку. За його словами, так відбувається війна, що Україна постійно має доводити свої наміри на полі бою.

Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки...", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії на запрошення фінського колеги Саулі Нііністьо. Де, серед тем обговорень, буде і військова підтримка України.

Всі подробиці візиту Зеленського до Фінляндії - читайте е в матеріалі РБК-Україна.

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