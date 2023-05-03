UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: скоро у нас будуть наступальні дії, а після них - літаки

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна незабаром розпочне наступальні дії. Після цього, є впевненість, що союзники нададуть нам бойові літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимир Зеленського під час спільної прес-конференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Президент пояснив свою думку. За його словами, так відбувається війна, що Україна постійно має доводити свої наміри на полі бою.

Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки...", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії на запрошення фінського колеги Саулі Нііністьо. Де, серед тем обговорень, буде і військова підтримка України.

Всі подробиці візиту Зеленського до Фінляндії - читайте е в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАвіація УкраїниФинляндия