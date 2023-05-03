Зеленский: скоро у нас будут наступательные действия, а после них - самолеты

Президент объяснил свое мнение. По его словам, так идет война, что Украина постоянно должна доказывать свои намерения на поле боя.

"Сначала мы идем вперед, показываем, что через три дня нас нельзя захватить, а потом нам дают какое-то оружие. Поэтому почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты...", - заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию по приглашению финского коллеги Саули Нииностьо. Где среди тем обсуждений будет и военная поддержка Украины.

Все подробности визита Зеленского в Финляндию - читайте в материале РБК-Украина.

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