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Зеленский: скоро у нас будут наступательные действия, а после них - самолеты

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мария Кучерявец

Украина в скором времени начнет наступательные действия. После этого, есть уверенность, что союзники предоставят нам боевые самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Президент объяснил свое мнение. По его словам, так идет война, что Украина постоянно должна доказывать свои намерения на поле боя.

"Сначала мы идем вперед, показываем, что через три дня нас нельзя захватить, а потом нам дают какое-то оружие. Поэтому почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты...", - заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию по приглашению финского коллеги Саули Нииностьо. Где среди тем обсуждений будет и военная поддержка Украины.

Все подробности визита Зеленского в Финляндию - читайте в материале РБК-Украина.

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