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Зеленський на завтра скликав Ставку верховного головнокомандувача

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ставки верховного головнокомандувача. Воно пройде завтра, 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорить Великий Львів"

За словами Данілова, засідання Ставки верховного головнокомандувача відбудеться до раніше анонсованого термінового засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що завтра Зеленський скликає термінове засідання РНБО.

Раніше стало відомо, що у Кремлі завтра, 30 вересня, підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу Росії. Також завтра готується "об'ємний" виступ президента РФ Володимира Путіна.

27 вересня 2022 року на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день "голосування на референдумах", за підсумками якого загарбники намалювали чи не 100% бажання мешканців приєднатися до РФ.

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