Зеленский на завтра созвал Ставку верховного главнокомандующего

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Говорит Великий Львов"

Напомним, что завтра Зеленский созывает срочное заседание СНБО.

Ранее стало известно, что в Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России . Также завтра готовится "объемное" выступление президента РФ Владимира Путина.

27 сентября 2022 года на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , по итогам которого захватчики нарисовали едва ли не 100% желания жителей присоединиться к РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .