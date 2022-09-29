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Зеленский на завтра созвал Ставку верховного главнокомандующего

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она состоится завтра, 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Говорит Великий Львов"

По словам Данилова, заседание Ставки верховного главнокомандующего состоится ранее анонсированного срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что завтра Зеленский созывает срочное заседание СНБО.

Ранее стало известно, что в Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России . Также завтра готовится "объемное" выступление президента РФ Владимира Путина.

27 сентября 2022 года на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , по итогам которого захватчики нарисовали едва ли не 100% желания жителей присоединиться к РФ.

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