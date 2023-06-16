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Зеленський скликає РНБО: обговорять корупцію в судах і готовність укриттів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Засідання заплановане на 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

"23 червня 2023 року за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

Що розглянуть

Відомо, що на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Учасники

Як інформують в РНБО, доповідачами на засіданні виступлять: голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Теми корупції та укриттів

Варто зазначити, що обидві теми, які розглянуть на РНБО не є випадковими. Оскільки Україну лише нещодавно сколихнула новина про те, що в Києві під час однієї з ракетних атак росіян люди не змогли потрапити в укриття. Через що три людини загинули через падіння уламків.

Після чого президент Володимир Зеленський доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва, а також перевірити укриття по всій країні. На це він виділив 10 днів. Однак, як виявилося, результати перевірки, м'яко кажучи, виявилися невтішними.

Гострою постала й інша проблема - хабарництво в судах. Зокрема, неабияку увагу суспільства підживило те, що екс-голову Верховного Суду Всеволода Князєва у травні спіймали на хабарі в майже 3 мільйони доларів. Він став найвищим за статусом топ-чиновником в історії України, якого спіймали на корупції.

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