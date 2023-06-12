Результати невтішні. Зеленський заслухав доповідь про стан укриттів по всій Україні
Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 червня, чергове засідання Ставки на якому заслухав доповідь щодо стану укриттів та бомбосховищ в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Була на Ставці сьогодні й підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м’яко кажучи, невтішні", - сказав президент.
За його словами, уже в найближчу п’ятницю мають бути підготовлені відповідні проекти рішень - і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для людей в усіх українських містах.
Перевірка укриттів в Україні
Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ на Київ біля укриття в поліклініці Деснянського району загинуло троє людей, серед них одна дитина. Вони не змогли потрапити в укриття, бо воно було зачиненим.
Заданим фактом було відкрито кримінальну справу. Пізніше суд відправив керівника поліклініки, його заступника та посадовиця РДА на цілодобовий домашній арешт. А охоронцю медзакладу суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після президент України Володимир Зеленський наказав за 10 днів перевірити всі укриття в Києві та по Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.