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Зеленский созывает СНБО: обсудят коррупцию в судах и готовность укрытий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание запланировано на 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"23 июня 2023 по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Что рассмотрят

Известно, что на заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Участники

Как докладывают в СНБО, докладчиками на заседании выступят: глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Темы коррупции и укрытий

Стоит отметить, что обе темы, которые рассмотрят на СНБО, не случайны. Поскольку Украину только недавно всколыхнула новость о том, что в Киеве во время одной из ракетных атак россиян люди не смогли попасть в укрытие. Из-за чего три человека погибли вследствие падения обломков.

После этого президент Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева, а также проверить укрытия по всей стране. На это он выделил десять дней. Однако, как оказалось, результаты проверки, мягко говоря, оказались неутешительны.

Острой встала и другая проблема - взяточничество в судах. В частности, большое внимание общества подпитало то, что экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева в мае поймали на взятке почти 3 миллиона долларов. Он стал самым высоким по статусу топ-чиновником в истории Украины, которого поймали на коррупции.

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Владимир ЗеленскийСНБОСудкоррупция