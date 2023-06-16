Зеленский созывает СНБО: обсудят коррупцию в судах и готовность укрытий

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание запланировано на 23 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"23 июня 2023 по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.
Известно, что на заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.
Как докладывают в СНБО, докладчиками на заседании выступят: глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Стоит отметить, что обе темы, которые рассмотрят на СНБО, не случайны. Поскольку Украину только недавно всколыхнула новость о том, что в Киеве во время одной из ракетных атак россиян люди не смогли попасть в укрытие. Из-за чего три человека погибли вследствие падения обломков.
После этого президент Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева, а также проверить укрытия по всей стране. На это он выделил десять дней. Однако, как оказалось, результаты проверки, мягко говоря, оказались неутешительны.
Острой встала и другая проблема - взяточничество в судах. В частности, большое внимание общества подпитало то, что экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева в мае поймали на взятке почти 3 миллиона долларов. Он стал самым высоким по статусу топ-чиновником в истории Украины, которого поймали на коррупции.
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