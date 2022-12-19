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Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла

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Понеділок 19 грудня 2022 12:36
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла Фото: Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі росіяни вдались до чергової атаки дронами по Києву. Внаслідок удару постраждали троє людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За словами Нєбитова, щонайменше 9 будинків отримали пошкоджена.

"Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули наші поліцейські у двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки", - пише Нєбитов.

Також начальник поліції Київської області закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фото: Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі росіяни випустили по Київській області дрони, внаслідок чого спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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