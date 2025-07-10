Зеленський сказав, скільки Путін витратить на війну в 2026 році: сума гігантська

Зеленський нагадав, що Путін хоче армію у півтора мільйона живої сили, при тому, що зараз російська армія нараховує 1,2 мільйона військовослужбовців. Він попросив представити, скільки грошей потрібно буде Путіну, щоб все це оплачувати.

Поки що в Кремля вистачає доходів, щоб оплачувати витрати на війну. Але нові санкції допоможуть зробити російський бюджет більш дефіцитним, вважає український лідер.

"Як він (Путін - ред.) буде платити в таких об'ємах? Ми вважаємо, в наступному році він може витратити 300 мільярдів на війну. Санкції зупинять його можливість так фінансувати (війну), буде дефіцит у нього, таких великих бюджетів", - додав президент.