Зеленський сказав, скільки Путін витратить на війну в 2026 році: сума гігантська

Російський диктатор Володимир Путін платить одному солдату в своїй армії від шести до восьми тисяч доларів. А наступного року Кремль може витратити на війну 300 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з пресою після Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.
Зеленський нагадав, що Путін хоче армію у півтора мільйона живої сили, при тому, що зараз російська армія нараховує 1,2 мільйона військовослужбовців. Він попросив представити, скільки грошей потрібно буде Путіну, щоб все це оплачувати.
Поки що в Кремля вистачає доходів, щоб оплачувати витрати на війну. Але нові санкції допоможуть зробити російський бюджет більш дефіцитним, вважає український лідер.
"Як він (Путін - ред.) буде платити в таких об'ємах? Ми вважаємо, в наступному році він може витратити 300 мільярдів на війну. Санкції зупинять його можливість так фінансувати (війну), буде дефіцит у нього, таких великих бюджетів", - додав президент.
Зазначимо, Зеленський вважає, що Путін буде всіляко затягувати війну. Російському диктатору не потрібен мир. Українська розвідка має відповідні дані, тому домовлятися з Росією точно немає про що.
Тим часом в Сенаті США готуються до обговорення та ухвалення законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії. Точніше, не стільки проти Росії, скільки проти головних покупців російських енергоресурсів.
Президент США Дональд Трамп, за даними ЗМІ, вже готовий підписати цей законопроєкт. Проте є нюанс: Трамп хоче одноосібно контролювати процес накладання та зняття санкцій.
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