Зеленський сказав, коли може початися шлях до миру в Україні

Україна продовжує готуватись до Саміту миру. Саме тоді світова більшість зможе примусити Росію до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.

"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним", - сказав президент.

Він наголосив, що усі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток.

"Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", - підсумував Зеленський.