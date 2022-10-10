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У Зеленського сказали, як потрібно відповісти на масований обстріл України

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Масований обстріл українських міст у понеділок, 10 жовтня, є воєнним злочином. Росію потрібно ізолювати і створити трибунал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Масовані обстріли українських міст - це масштабний військовий злочин у прямому ефірі та війна без правил", - наголосив Подоляк.

За його словами, на такі атаки можлива лише одна відповідь, яка складається з трьох пунктів:

  1. Системи ППО/ПРО для України.
  2. Вигнання Росії з усіх міжнародних трибун.
  3. Спеціальний трибунал, негайні ордери на арешти російської влади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілами знаходяться Київ, Житомир та Львів.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Києву загинули щонайменше 8 людей.

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