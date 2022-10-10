У Зеленського сказали, як потрібно відповісти на масований обстріл України

Масований обстріл українських міст у понеділок, 10 жовтня, є воєнним злочином. Росію потрібно ізолювати і створити трибунал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

За його словами, на такі атаки можлива лише одна відповідь, яка складається з трьох пунктів:

"Масовані обстріли українських міст - це масштабний військовий злочин у прямому ефірі та війна без правил", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілами знаходяться Київ, Житомир та Львів.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Києву загинули щонайменше 8 людей.

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