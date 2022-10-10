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У Зеленского сказали, как нужно ответить на массированный обстрел Украины

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Россию необходимо изолировать и создать трибунал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Массированные обстрелы украинских городов - это масштабное военное преступление в прямом эфире и война без правил", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, на такие атаки возможен только один ответ, который состоит из трех пунктов:

  1. Системы ПВО/ПРО для Украины.
  2. Изгнание России со всех интернациональных трибун.
  3. Специальный трибунал, немедленные ордера на аресты российских властей.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелами находятся Киев, Житомир и Львов.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек.

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