У Зеленского сказали, как нужно ответить на массированный обстрел Украины

Массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Россию необходимо изолировать и создать трибунал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Массированные обстрелы украинских городов - это масштабное военное преступление в прямом эфире и война без правил", - подчеркнул Подоляк.
По его словам, на такие атаки возможен только один ответ, который состоит из трех пунктов:
Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелами находятся Киев, Житомир и Львов.
Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек.
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