Зеленський сказав G7, що потрібно Україні для стійкості у війні з Росією

"Я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але чимало експертів погоджуються, що справді ефективний рівень - 30 доларів", - наголосив президент.

За його словами, Україна спільно з партнерами має зробити це "болісним для Росії".

"18-й пакет санкцій ЄС також має вдарити по російській енергетиці та банках. Важливо забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України - для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США", - підсумував він.