Зеленський сказав G7, що потрібно Україні для стійкості у війні з Росією

Для України важливо, що обмеження ціни на російську нафту були на рівні 30 доларів за барель. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але чимало експертів погоджуються, що справді ефективний рівень - 30 доларів", - наголосив президент.
За його словами, Україна спільно з партнерами має зробити це "болісним для Росії".
"18-й пакет санкцій ЄС також має вдарити по російській енергетиці та банках. Важливо забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України - для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США", - підсумував він.
Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Канаді, де проходить саміт "Групи семи" (G7).
На полях заходу у нього запланована низка зустрічей. РБК-Україна писало, що відомо про програму візиту Зеленського до Канади.
Нагадаємо, що саміт G7 за участі лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Європейського Союзу та Великої Британії розпочався вчора, 16 червня і триватиме до кінця сьогоднішнього дня.
Цього разу саміт зосереджений на:
Варто також відзначити, що це перший саміт для президента США Дональда Трампа за його другої каденції. Проте, як вже відомо, глава Білого дому достроково покинув саміт.
Проте Трамп пояснив, що зволікає з санкціями, бо нібито очікує на можливе "укладання угоди" про припинення війни в Україні.
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