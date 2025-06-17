Зеленський у Канаді, де проходить саміт G7: яка програма візиту

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Канаді, де проходить саміт "Групи семи" (G7). На полях заходу у нього запланована низка зустрічей.

Що відомо про програму візиту Зеленського до Канади - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Цього разу саміт зосереджений на ситуації на Близькому Сході, російсько-українській війні та безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що саміт G7 за участі лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Європейського Союзу та Великої Британії розпочався 16 червня в канадській провінції Альберта. Заходи триватимуть до кінця сьогоднішнього дня.

У президента також запланована зустріч з лідерами української громади в Канаді.

Також у Канаді глава держави матиме зустріч з президентом Світового банку Аджай Бангою та прем'єр-міністром Манітоби Ваба Кінью .

Також у програмі Зеленського зустрічі з японським прем'єром Ісіба Сіґеру та генсеком НАТО Марком Рютте , президентом Бразилії Лула да Сілвою, прем'єром Індії Нарендрою Моді .

На додаток, в українського лідера запланована зустріч з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Антоніу Коштою .

Після цього президент України візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн "Групи семи" (G7) "A strong and sovereign Ukraine" на полях саміту.

Це перший саміт для президента США Дональда Трампа за його другої каденції. До слова, сам глава Білого дому достроково покинув саміт. В його адміністрації пояснили, що причиною такого кроку стала ситуація на Близькому Сході.

Хоча раніше очікувалося, що Трамп зустрінеться із Зеленським під час саміту "Великої сімки". Український президент розповідав про плани обговорити з американським колегою з оборонний пакет, який Україна готова купити у США.

При цьому сам Трамп, хоч і достроково покинув зустріч G7, він встиг зробити низку заяв, зокрема і щодо російсько-української війни.

Він назвав виключення РФ з G8 "помилкою". Мовляв, якби росіяни залишилися в групі, то не напали б на українців.

Крім того, Трамп заявив, що зволікає з санкціями, бо очікує на можливе "укладання угоди" про припинення війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.