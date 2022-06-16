Зеленский сказал, что думает о Макроне после призывов не унижать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном его призывы не унижать Россию, этот вопрос уже пройден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

"Мы после того высказывания (не унижать Россию) или проявлений в медиа, мы обсудили этот вопрос, мы его прошли. Я считаю, что сегодня президент Макрон и другие коллеги откровенно поддержали Украину по поводу нашего кандидатства. Это большой результат, и я очень благодарен", - отметил он.

Напомним, в начале июня Макрон призвал не унижать Россию, чтобы после завершения войны с Украиной можно было вывести ее из изоляции.

При этом в дальнейшем официальный Париж уточнил, что не планирует идти на уступки Москвы и хочет, чтобы Украина победила в войне и восстановила свою территориальную целостность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.