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Зеленський сказав, що думає про Макрона після закликів не принижувати Росію

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном його заклики не принижувати Росію, це питання вже пройдено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

"Ми після того висловлювання (не принижувати Росію) або проявів в медіа, ми обговорили це питання, ми його пройшли. Я вважаю, що сьогодні президент Макрон та інші колеги відверто підтримали Україну з приводу нашого кандидатства. Це великий результат, і я дуже вдячний", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку червня Макрон закликав не принижувати Росію, щоб після завершення війни з Україною можна було вивести її з ізоляції.

При цьому надалі офіційний Париж уточнив, що не планує йти на поступки Москви і хоче, щоб Україна перемогла у війні і відновила свою територіальну цілісність.

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Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон