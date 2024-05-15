Зеленський скасував візити до Португалії та Іспанії, - ЗМІ

Візит Зеленського до Іспанії

Раніше іспанські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що найближчим часом Зеленський відвідає Мадрид для підписання двосторонньої угоди щодо безпеки.

При цьому Королівський двір Іспанії підтвердив візит Зеленського і повідомив, що президент відвідає іспанську столицю 17 травня.

Наступ РФ на Харківську область

У ніч на 10 травня російські війська почали наступ на Харківську область у двох напрямках: на Вовчанськ і Липці. Згідно з даними DeepState, російським загарбникам вдалося окупувати кілька населених пунктів.

При цьому начальник ГУР МО Кирило Буданов говорив, що намітилася тенденція до стабілізації ситуації, а "противник уже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти".

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