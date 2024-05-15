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Зеленський скасував візити до Португалії та Іспанії, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Глава держави не вперше відкладає поїздки до цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Portugal.

За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні наразі.

Не повідомляючи більш конкретних деталей, оточення глави української держави мало зрозуміти, що складна ситуація на кількох ділянках фронту, зокрема в Харкові, не рекомендує наразі виїжджати за кордон.

Візит Зеленського до Іспанії

Раніше іспанські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що найближчим часом Зеленський відвідає Мадрид для підписання двосторонньої угоди щодо безпеки.

При цьому Королівський двір Іспанії підтвердив візит Зеленського і повідомив, що президент відвідає іспанську столицю 17 травня.

Наступ РФ на Харківську область

У ніч на 10 травня російські війська почали наступ на Харківську область у двох напрямках: на Вовчанськ і Липці. Згідно з даними DeepState, російським загарбникам вдалося окупувати кілька населених пунктів.

При цьому начальник ГУР МО Кирило Буданов говорив, що намітилася тенденція до стабілізації ситуації, а "противник уже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти".

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