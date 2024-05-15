Зеленский отменил визиты в Португалию и Испанию, - СМИ

Визит Зеленского в Испанию

Ранее испанские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшие дни Зеленский посетит Мадрид для подписания двухстороннего соглашения по безопасности.

При этом вчера Королевский двор Испании подтвердил визит Зеленского и сообщил, что президент посетит испанскую столицу 17 мая.

Наступление РФ на Харьковскую область

В ночь на 10 мая российские войска начали наступление на Харьковскую область в двух направлениях: на Волчанск и Липцы. Согласно данным DeepState, российским захватчикам удалось оккупировать несколько населенных пунктов.

При этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что наметилась тенденция к стабилизации ситуации, а "противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти".

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