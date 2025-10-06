Зеленський про ситуацію зі світлом на тлі ударів РФ: важко сказати, що буде далі

Зеленський, коментуючи удари Росії по енергооб'єктах, наголосив, що зараз потрібно готуватися до всього.

Зокрема, за його словами, окупанти "робитимуть усе", щоб Україна не змогла займатися видобутком газу. І захистити абсолютно всі об'єкти буде складно.

За словами президента, поставлено завдання передбачити кошти на імпорт газу, щоб забезпечити потреби українців. Зараз влада вже розуміє, яка саме сума буде потрібна.

"Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. Росіяни повинні знати, що ми, крок за кроком, будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо", - зазначив він.