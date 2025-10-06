Зеленский о ситуации со светом на фоне ударов РФ: трудно сказать, что будет дальше

Зеленский, комментируя удары России по энергообъектам, отметил, что сейчас нужно готовиться ко всему.

В частности, по его словам, оккупанты "будут делать все", чтобы Украина не смогла заниматься добычей газа. И защитить абсолютно все объекты будет сложно.

По словам президента, поставлена задача предусмотреть средства на импорт газа, чтобы обеспечить потребности украинцев. Сейчас власти уже понимают, какая именно сумма потребуется.

"Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам. Мы каждый день работаем над этим. Будем защищать, будем бороться. Россияне должны знать, что мы, шаг за шагом, будем увеличивать производство всего того, чтобы они тоже чувствовали то, что мы чувствуем", - отметил он.