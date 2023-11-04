Зеленський відреагував на статтю Залужного: ситуація на фронті не патова

Володимир Зеленський нагадав про те, що на початку повномасштабного вторгнення російських терористів, Україна чула сигнали, що їй нібито необхідно віддати території, визнати Росію й відмовитись від Європи та НАТО. Втім, українці продовжували боротись й перемогли.

"Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються і є різні думки... Всі люди, незалежно від свого статусу. І все зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина", - пояснив президент.

Росія контролює небо

За словами лідера країни, Україна береже своїх військових й не планує кидати їх в наступальні місії, як робить це Росія щодо своїх солдатів. Передача винищувачів F-16 вирішить питання того, що терористи наразі контролюють небо.

Президент нагадав про те, що рішення по літаках F-16 вже прийнято й наразі залишилось дочекатись завершення навчання наших пілотів.

"Довгий процес. Швидкі є рішення, і вони не такі якісь там космічні, технологічні.. Ми спробували. Коли на фронті є ППО, всі чітко розуміють: військові ідуть вперед, біжать, їдуть, використовують техніку. Ідуть ті чи інші контрнаступальні дії. Ми були рік тому в складній, дуже складній ситуації, як зараз. Патовій ситуації, всі сказали - патовій ситуації. Все. Всі забули. Кілька впевнених хитрощів, тактик, військових операцій, і ви пам’ятаєте, Харківський регіон було звільнено, частина. І ви пам’ятаєте, що було в Херсоні", - додав Володимир Зеленський.

Ми не маємо права опускати руки

Як відзначив президент, наразі є різні думки про ситуацію, однак "ми не маємо права навіть думати опускати руки". Альтернативи, окрім продовження боротьби, наразі немає.

"Але яка альтернатива? Треба віддати тоді третину нашої держави. Це буде тільки початок. Він (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) же цим не закінчить. Ми вже знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємося до тієї чи іншої думки або формату? Треба всім зібратися і вирішувати питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось про що треба думати. Тільки про це”, - наголосив Зеленський.

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Днями у виданні The Economist з'явилась стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, ситуація на фронті зайшла у глухий кут й наразі жодна зі сторін не може просуватись, оскільки однакового технологічно оснащена. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Як відзначило видання Politico, стаття Валерія Залужного розпалила партійні пристрасті" в американському Конгресі, а в Білому домі заявили про важливість продовжування підтримки України.

Як відреагували в Офісі президента?

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ, заявив, що він на місці військових "найменше, що робив би - це б коментував для преси" ситуацію на фронті.

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би – це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки", - заявив Жовква.