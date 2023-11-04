Зеленский отреагировал на статью Залужного: ситуация на фронте не патовая

Владимир Зеленский напомнил о том, что в начале полномасштабного вторжения российских террористов, Украина слышала сигналы, что ей якобы необходимо отдать территории, признать Россию и отказаться от Европы и НАТО. Впрочем, украинцы продолжали бороться и победили.

"Сегодня прошло время. Люди устали. Все устают и есть разные мнения... Все люди, независимо от своего статуса. И все понятно. Здесь ничего такого нет. Но это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю это. Мы об этом уже говорили. Это не какая-то там новость", - пояснил президент.

Россия контролирует небо

По словам лидера страны, Украина бережет своих военных и не планирует бросать их в наступательные миссии, как делает это Россия в отношении своих солдат. Передача истребителей F-16 решит вопрос того, что террористы сейчас контролируют небо.

Президент напомнил о том, что решение по самолетам F-16 уже принято и сейчас осталось дождаться завершения обучения наших пилотов.

"Долгий процесс. Быстрые есть решения, и они не такие какие-то там космические, технологические... Мы попробовали. Когда на фронте есть ПВО, все четко понимают: военные идут вперед, бегут, едут, используют технику. Идут те или иные контрнаступательные действия. Мы были год назад в сложной, очень сложной ситуации, как сейчас. Патовой ситуации, все сказали - патовой ситуации. Все. Все забыли. Несколько уверенных хитростей, тактик, военных операций, и вы помните, Харьковский регион был освобожден, часть. И вы помните, что было в Херсоне", - добавил Владимир Зеленский.

Мы не имеем права опускать руки

Как отметил президент, сейчас есть разные мнения о ситуации, однако "мы не имеем права даже думать опускать руки". Альтернативы, кроме продолжения борьбы, пока нет.

"Но какая альтернатива? Надо отдать тогда треть нашего государства. Это будет только начало. Он (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) же этим не закончит. Мы уже знаем, что такое замороженный конфликт. Мы для себя сделали выводы. Для чего мы с вами возвращаемся к тому или иному мнению или формату? Надо всем собраться и решать вопросы, больше работать с партнерами по ПВО, блокировать небо, дать возможность нашим ребятам сделать наступательные действия, соответствующие наступательные действия. Вот о чем надо думать. Только об этом", - подчеркнул Зеленский.

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

На днях в издании The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, ситуация на фронте зашла в тупик и сейчас ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Как отметило издание Politico, статья Валерия Залужного разожгла "партийные страсти" в американском Конгрессе, а в Белом доме заявили о важности продолжения поддержки Украины.

Как отреагировали в Офисе президента?

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя статью главнокомандующего ВСУ, заявил, что он на месте военных "меньше всего, что делал бы - это бы комментировал для прессы" ситуацию на фронте.

"На месте военных я бы, наверное, меньше всего, что делал бы - это бы комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Потому что мы же тогда облегчаем работу агрессору. Я уверен, что все очень внимательно прочитано, записано, сделаны выводы", - заявил Жовква.