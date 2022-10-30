Зеленський про ситуацію з електрикою: дефіцит зберігається, обмеження продовжаться

В Україні все ще зберігається дефіцит генерації електрики, тому стабілізаційні відключення продовжуватимуться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Президент нагадав, що сьогодні, 30 жовтня, не було аварійних відключень електроенергії. При цьому фахівцям вдалося відновити технічну можливість постачання електроенергії після російських ударів.
"Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому дуже бережливе споживання електрики та стабілізаційні відключення мають продовжуватися", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запорізькій області 31 жовтня можливі віялові відключення світла для стабілізації ситуації в енергосистемі України.
Також ми писали, що аварійні відключення світла заплановані на 31 жовтня та у Чернігівській області.
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