Зеленский о ситуации с электричеством: дефицит сохраняется, ограничения продолжатся

Президент напомнил, что сегодня, 30 октября, не было аварийных отключений электроэнергии. При этом специалистам удалось восстановить техническую возможность поставок электроэнергии после российских ударов.

"Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому очень бережливое потребление электричества и стабилизационные отключения должны продолжаться", - отметил президент.