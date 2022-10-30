В Запорізькій області завтра можливі віялові відключення електроенергії: графік

У понеділок, 31 жовтня, з 6:00 на території Запорізькій області можливі віялові відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва .

Як повідомляє "Запоріжжяобленерго", задля стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі України завтра, о 06:00, за розпорядженням НЕК "Укренерго" на підконтрольній Україні частині Запорізької області вводяться графіки погодинних відключень.

Віялові відключення здійснюватимуться у чотири черги. Потенційні графіки погодинних відключень доступні за посиланням.

Нагадаємо, в Міненерго розповідали, чому іноді електроенергію вимикають не за графіком.

Тим часом для Києва розробляють новий графік відключення світла. Він залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

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