В Чернігівській області на завтра заплановані аварійні відключення світла

На завтра, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Чернігівобленерго ".

При цьому поки що невідомо, якими будуть обсяги обмежень. Через це немає точного графіка відключень.

"Єдине, що можемо сказати точно, - тривалість перерв в електропостачанні не перевищуватиме чотирьох годин", - наголошують у "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, в Міненерго розповідали, чому іноді електроенергію вимикають не за графіком.

Окрім того, графіки віялових відключень електроенергії для Києва переглянуть, але тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин.

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