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В Чернігівській області на завтра заплановані аварійні відключення світла

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Чернігівська область, Неділя 30 жовтня 2022 19:31
В Чернігівській області на завтра заплановані аварійні відключення світла Фото: в Чернігівській області на завтра заплановані аварійні відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На завтра, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

При цьому поки що невідомо, якими будуть обсяги обмежень. Через це немає точного графіка відключень.

"Єдине, що можемо сказати точно, - тривалість перерв в електропостачанні не перевищуватиме чотирьох годин", - наголошують у "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, в Міненерго розповідали, чому іноді електроенергію вимикають не за графіком.

Окрім того, графіки віялових відключень електроенергії для Києва переглянуть, але тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин.

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Черниговская область Електроенергія
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