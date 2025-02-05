Зеленський: ситуація на Запорізькому напрямку покращилася

Українські війська тримають ситуацію на Запорізькому напрямку. Там вона вже краща.
Про це розповів журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Важливо, що у Запорізькій області ми тримаємо ситуацію. Вона краща", - сказав Зеленський.
Він також додав, що росіяни гальмували ротації місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
"Ви знаєте, на Запорізькому напрямку, саме там, був міст, де ротації ці проходили, бо цей міст, він був контактним, скажімо так, мостом військ наших і ворога. І зараз те, що росіяни не хотіли й гальмували ротації місії МАГАТЕ, тому що ми просунулися вперед. І вони хочуть продовжувати ротацію на тому ж мосту", - зазначив президент.
За словами Зеленського, наразі найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосередив усі зусилля.
"Розуміємо, де вони хочуть проводити контрнаступальні дії, де вони збільшують кількість військ", - додав глава держави.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року декілька ЗМІ написали про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. При цьому повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.
Пізніше стало відомо про просування ворога у районі населеного пункту Левадне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію, але наголосили, що це не становить загрози фронту.
Наприкінці листопада у Силах оборони повідомили, що окупанти активізувалися у Запорізькій області. Але сил ворога, які він накопичив, не вистачить для великого наступу.
Водночас варто зазначити, що останніми тижнями кількість боїв та ворожих атак на Запорізькому напрямку значно зменшилася.
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