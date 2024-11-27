Росіяни накопичили сили у Запорізькій області, але не для наступу, - ЗСУ

Російські окупанти активізували штурмові дії на Времівському напрямку. Однак загалом у Запорізькій області вони зосередили свої сили не для наступу, а для спроби прорвати оборону українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни активізували штурмові дії на Времівському напрямку, використовуючи невеликі групи піхоти, які іноді підтримуються бойовими броньованими машинами та бронегрупами.

"Проте це не стільки, щоб здійснити якийсь наступ. Це для того, щоб постійно продовжувати штурмові дії, намагатися все глибше і глибше вклинюватися в нашу оборону, намагатися зайняти наші позиції. Але Сили оборони в основному відбивають всі ці штурми й намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення", - розповів Волошин.

Він також зазначив, що російські війська щодня здійснюють близько 20 штурмів на цьому напрямку. Вони активно намагаються досягти Великої Новосілки - найбільшого населеного пункту в регіоні, щоб повністю захопити Донецьку область під свій контроль.